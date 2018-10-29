İstanbul Havalimanı Halk TV'yi kudurttu!

CHP'nin hizmet düşmanı kanalı Halk TV, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da rahat durmadı. Dünyanın sayılı havalimanları arasına giren, tamamlanmasıyla Türkiye ekonomisine ve turizmine büyük bir katkı sağlayacak dev proje, Halk TV'yi rahatsız etti. Tüm dünya bu muhteşem projeyi hayretle izlerken, Türk halkı haklı gururu yaşarken, CHP'nin halk düşmanı kanalı Halk TV, açılışı provoke etme ve başarıya gölge düşürme peşine düştü! Kanalın bu skandalına vatandaşlar sosyal medyadan 'yazıklar olsun' diyerek tepki gösterdi....



ÇEKEMEYİNCE 'ERDOĞAN ŞOV YAPIYOR' DEDİLER



Türkiye başarının haklı gururunu yaşarken bundan rahatsızlık duyan Halk Tv, İstanbul Havalimanı'nın açılışı üzerinden Erdoğan düşmanlığı yaptı. Açılışı 'Erdoğan'dan havalimanı şovu' gibi çirkin ve saldırgan bir şekilde yansıtan kanal, yaptığı bu provokatif haberle başarıya gölge düşürme peşine düştü..