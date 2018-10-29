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İstanbul Havalimanı Halk TV'yi kudurttu!

Tüm dünyanın özenerek baktığı İstanbul Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı! Türkiye bu başarının haklı gururunu yaşarken, CHP'nin halk düşmanı kanalı HALK TV ise yine boş durmayarak başarıyı gölgeleme peşine düştü. .

Televizyon / 29 Ekim 2018 Pazartesi 20:12
İstanbul Havalimanı Halk TV'yi kudurttu!
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CHP'nin hizmet düşmanı kanalı Halk TV, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da rahat durmadı. Dünyanın sayılı havalimanları arasına giren, tamamlanmasıyla Türkiye ekonomisine ve turizmine büyük bir katkı sağlayacak dev proje, Halk TV'yi rahatsız etti. Tüm dünya bu muhteşem projeyi hayretle izlerken, Türk halkı haklı gururu yaşarken, CHP'nin halk düşmanı kanalı Halk TV, açılışı provoke etme ve başarıya gölge düşürme peşine düştü! Kanalın bu skandalına vatandaşlar sosyal medyadan 'yazıklar olsun' diyerek tepki gösterdi....

ÇEKEMEYİNCE 'ERDOĞAN ŞOV YAPIYOR' DEDİLER

Türkiye başarının haklı gururunu yaşarken bundan rahatsızlık duyan Halk Tv, İstanbul Havalimanı'nın açılışı üzerinden Erdoğan düşmanlığı yaptı. Açılışı 'Erdoğan'dan havalimanı şovu' gibi çirkin ve saldırgan bir şekilde yansıtan kanal, yaptığı bu provokatif haberle başarıya gölge düşürme peşine düştü..

29 Ekim Cumhuriyet BayramıHalk TvTürkiye


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