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Hükümete resepsiyon tepkisi: Bugünkü kutlamalar korsan

29 Ekim dolayısıyla ziyaret ettiği Birinci Meclis önünde açıklama yapan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhuriyet resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasını "İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır" sözleriyle eleştirdi.

Siyaset / 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:19
Hükümete resepsiyon tepkisi: Bugünkü kutlamalar korsan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisinin 40 milletvekiliyle birlikte Birinci Meclis'e giderek dua etti.

Meclis önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul'da yapılmasını eleştirdi.

Cumhuriyetin yeni yaşının kutlanması gereken yerin Ankara olduğunu vurgulayan Akşener, şunları söyledi:

"Bugün sahip olduğumuz en büyük kıymetlerden cumhuriyetimiz, 95. yaşına giriyor; kutlu olsun. Bizler birinci vazifemizin Türk istiklal ve cumhuriyetini korumak olduğunun bilincindeyiz. Bazılarını cumhuriyetle barıştıramadık. Birazdan cumhuriyetin bir geleneği olan resmi törenlere katılacağım. Akşam da cumhuriyet resepsiyonunda olacaktım. Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul'daki şantiyeye taşıyorlar.

Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. O yüzden bugün rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız. Bir kez daha tekrar ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara’dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır. Devlet korsan gösteri yapamaz. Bugün herkes kendi geleneğinin önüne çıkıyor. Mücahit gelip, müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler vatandaşımız yanında, Ankara'da olacağız."

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