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Endonezya’da yolcu uçağı denize düştü

Endonezya’da, içinde 188 kişinin olduğu yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Dünya / 29 Ekim 2018 Pazartesi 07:50
Endonezya’da yolcu uçağı denize düştü
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Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi


Yerel saatle 06.20'de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiği, uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da, uçakta 181'i yolcu ve 7'si mürettebat olmak üzere toplam 188 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Uçağın enkazına ulaşıldı

181 yolcu ve 7 mürettebat bulunan uçağın enkazına ulaşıldı.

Öte yandan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağının, şirketin bünyesine son kattığı yeni uçaklardan biri olduğunu aktardı.
Kaynak : AA
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