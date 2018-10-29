USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Cumhuriyet 95 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Güncel / 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:12
Cumhuriyet 95 yaşında
Video için tıklayın

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu.



Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından görevlilerce takılan Türk bayraklarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerine yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

29 Ekim Cumhuriyet BayramıGöremeSıcak Hava BalonuTürkiye CumhuriyetiKapadokya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı