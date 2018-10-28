USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Bartın'da feci kaza

Bartın’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 28 Ekim 2018 Pazar 23:54
Bartın'da feci kaza

Edinilen bilgiye göre kaza, Amasra tünel mevkisinde meydana geldi. Amasra’dan Bartın istikametine Necati Atay (58) idaresindeki 74 BE 528 plakalı otomobil, Amasra tüneli çıkışında karşı yönden gelen Coşkun Güneş (46) idaresindeki 06 ENS 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Necati Atay, Gülcan Arslan (34), Yeşim Arslan (39), Hülya Bozkurt (38) ile diğer otomobildeki sürücü Coşkun Güneş, Turgut Genç (31) ve Serdar Karademir’e (25) kaza yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralılar müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak kazada ağır yaralanan sürücü Necati Atay ile aynı araçtaki Gülcan Arslan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Gülcan Arslan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı