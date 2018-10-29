Anıtkabir'de Atatürk'e sevgi seli

Türk milleti; yurt genelinde bağımsızlığını, özgürlüğünü büyük bir coşkuyla kutlamaya başladı.



ANITKABİR'E AKIN



Türk bayrağını alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gitti. Anıtkabir, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarla doldu taştı.



Anıtkabir'e gidenler arasındaki yaşlı çift, tüm dikkatleri üzerine çekti.



El ele yürüdürler Ata'nın huzuruna...



Büyük bir vefanın fotoğrafı olarak kayıtlara geçti bu fotoğraf...





