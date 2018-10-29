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Anıtkabir'de Atatürk'e sevgi seli

29 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarla doldu.

Güncel / 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:21
Anıtkabir'de Atatürk'e sevgi seli

Türk milleti; yurt genelinde bağımsızlığını, özgürlüğünü büyük bir coşkuyla kutlamaya başladı.

ANITKABİR'E AKIN

Türk bayrağını alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gitti. Anıtkabir, yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarla doldu taştı.

Anıtkabir'e gidenler arasındaki yaşlı çift, tüm dikkatleri üzerine çekti.

El ele yürüdürler Ata'nın huzuruna...

Büyük bir vefanın fotoğrafı olarak kayıtlara geçti bu fotoğraf...


Yaşlı ÇiftMustafa Kemal AtatürkAnıtkabir


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