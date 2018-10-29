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Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Dünya / 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:44
Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 9. Bölgesinde bulunan seçim komisyonu yakınlarında intihar saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda, biri polis 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si kadın 6 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Sözcüsü Basir Mücahit, patlamanın seçim komisyonunun 20 metre uzağında meydana geldiğini belirterek, “Saldırıda biri polis diğeri sivil 2 kişi öldü ve 6 kişi yaralandı” dedi.

Kaynak : İHA

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