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ABD'den Suriye'ye operasyon

Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Suriye'de Susa köyüne yaptığı hava saldırısında, 5 sivil hayatını kaybetti.

Dünya / 29 Ekim 2018 Pazartesi 00:12
ABD'den Suriye'ye operasyon

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Deyr ez-Zor bölgesinde Susa köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

SAVAŞ UÇAKLARI KÖYÜ BOMBALADI

Yerel kaynakların Suriye devlet haber ajansı SANA'ya verdiği bilgiye göre, ABD komutasındaki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları köyde bir evi bombaladı.

Kaynaklar bombardıman sonucunda, evde bulunan anne ve babanın yanı sıra iki çocuğu ile köy ahalisinden bir vatandaş olmak üzere toplam 5 sivil vatandaşın öldüğünü bildirdi.

ABD'LİLER İDDİALARI REDDETTİ

Koalisyon daha önce de Susa'yı bombalayarak sivillerin ölümüne yol açmıştı. ABD'li yetkililer, saldırılarda sivillerin öldüğü haberleri reddederek hedefin sadece IŞİD olduğunu savunuyor.

UluslararasıSuriye


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