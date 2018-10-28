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TSK, Suriye'deki terör mevzilerini vurdu!

Başkan Erdoğan'ın verdiği operasyon sinyalinin Fırat'ın doğusundaki PKK mevzileri yerle bir edildi.

Güncel / 28 Ekim 2018 Pazar 15:13
TSK, Suriye'deki terör mevzilerini vurdu!
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Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Kobani ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.

FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ PKK NOKTALARI
Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı.

"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü hedeflerinin yok edileceğini söylemişti.

Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye'nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Terör ÖrgütüTürkiye


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