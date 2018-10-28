Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki emekli Sadık Özkara'nın topladığı çeşitli gazete kupürleri evinin duvarlarını süslerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberleri ise dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 1974 yılında Ankara'da ilk kez bir konvoyda gördüğünü ve bu tarihten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hayranlık duymaya başladığını belirten Özkara, 1977 yılından itibaren Erdoğan'la ilgili gazetelerde yer alan haber kupürlerini topladığını söyledi.



41 yıldır topladığı haber kupürlerini çerçeveleten Özkara'nın evinin duvarlarında yer alan gazete arşivi görenlerin ilgisini çekiyor.



EN BÜYÜK İSTEĞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MİSAFİRİ OLMASI



Sadık Özkara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 1974 yılında ilk gördüğünde çok sevdiğini belirterek, “Recep Tayyip Erdoğan'ı bu dünyaya gönderip, başımıza amir yapan yüce yaratıcımıza ne kadar şükretsem az. Her sabah duvardaki arşive bakıyorum. Bakmadan duramıyorum ve özlüyorum. Görenler de şaşırıyor. Beni çok duygulandıran anları özellikle seçtim. Hiç unutulmayacak anıları ben burada yaşatıyorum. Erdoğan'ın haberlerini izlemeden duramıyorum. Gazete kupürlerini kestim biriktirdim. Kim ne demiş, ne konuşmuş. Müze haline getirdim. Güney Koreli bir bayan Hacettepe Hastanesinde okumuş, Tayyip Erdoğan'a kürsü yapmış, 'Çok seviyorum, görüşmek isterim' demişti. Bunları seviyorum. Mesela bileziğini Erdoğan'a veren kızın haberi beni duygulandırıyor. AK Parti'nin kuruluşunu da arşivledim. En büyük isteğim Erdoğan'ı evimde misafir etmek. Ona dua okumak. FETÖ lideri Gülen, 45 yıldır Müslümanları kandırdı. Paralarını Avrupalara gönderdi ve yedi içti. 15 Temmuz darbe girişimini Ankara'da köftecide çalışan oğlum bildirdi. Oğlum elinde bayraklarla meydanlarda o gece patlamada yaralandı. Ben de o gece bayrakları elime alıp meydana gittim hemen' dedi.



“ERDOĞAN'I RÜYAMDA İNŞAATTA ÇALIŞIRKEN GÖRDÜM”



Tayyip Erdoğan'ı rüyasında inşaatta çalışıyor olarak gördüğünü anlatan Özkara, 'Baktım gidiyor yalnız. Tam yanına gideceğim kayboluyor. Yapılan hizmetleri gördükçe rüyam geliyor aklıma. Eski Türkiye'yi yaşayan bizler, şimdi yapılanların kıymetini daha iyi anlıyoruz” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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