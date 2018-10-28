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Suudi Başkonsolosluğu'nun araçları böyle temizlenmiş

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait araçların Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünün ardından bir oto kuaföründe detaylıca temizlendiği ortaya çıktı. Araçların oto yıkama görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 28 Ekim 2018 Pazar 14:07
Suudi Başkonsolosluğu'nun araçları böyle temizlenmiş
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Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait bir minibüs ve otomobilin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 3 gün sonrasında bir oto kuaföründe detaylıca temizletildiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde konsolosluğa ait minibüs ve otomobil Beşiktaş Akatlar'da bulunan bir oto kuaförüne getiriliyor. Çalışanlar tarafından detaylıca temizlenen araçlar, ardından yeniden konsolosluğa götürülüyor.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekiplerinin de otoparka gelerek çalışanların ifadesine başvurduğu öğrenildi. Polisin araçlarda herhangi bir kan izi olup olmadığını sorduğu, çalışanları ise temizlik sırasında dikkat çeken bir şeye rastlamadığını söylediği belirtildi.

Kaynak : İHA

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İstanbul Emniyet MüdürlüğüBeşiktaşSuudi Arabistan


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