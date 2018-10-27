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Kulüp başkanının helikopteri düştü

Ligde West Ham United ile oynanan maçın ardından havalanan Leicester City'nin sahibi Srivaddhanaprabha'ya ait helikopter, kısa bir süre sonra stadın yanındaki otoparka düştü.

3. Sayfa / 27 Ekim 2018 Cumartesi 23:35
Kulüp başkanının helikopteri düştü

İngiltere Premier Lig'de oynanan Leicester City-West Ham United maçı sonrasında havalanan bir helikopter stadın yanına düştü.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, karşılaşma bittikten sonra havalanan Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'ya ait helikopterin kısa bir süre sonra stadın yanındaki otoparka düştüğü kaydedildi.

Güvenlik çemberine alınan olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, helikopterde kimlerin bulunduğuna dair bilgi henüz paylaşılmadı.



Kulübü 2010 yılında satın alan Taylandlı Srivaddhanaprabha'nın 1-1 sona eren mücadeleyi izlediği basına yansıdı.

Başkent ekibi West Ham United'ın otobüsünün kazadan önce stattan ayrıldığı, bazı Leicester City futbolcularının ise kaza sırasında statta bulunduğu ifade edildi.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, maça ilk onbirde başlamış ve 80. dakikada yerini Shinji Okazaki'ye bırakmıştı.

MAÇI TRİBÜNDE İZLEMİŞTİ

Kulübü 2010 yılında satın alan Taylandlı Srivaddhanaprabha'nın 1-1 sona eren mücadeleyi izlediği basına yansıdı.




Kaynak : AA

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