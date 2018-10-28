USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Katalan Lider Puigdemont yeni parti kurdu

Görevden alınan sürgündeki Katalan lider Carles Puigdemont, yeni bir parti kurduğunu açıkladı.

Dünya / 28 Ekim 2018 Pazar 11:29
Katalan Lider Puigdemont yeni parti kurdu

Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin birinci yılında sürgündeki eski Katalan lider Carles Puigdemont yeni bir parti kurduğunu duyurdu. Katalan bağımsız yanlıları, İspanya’daki bir dizi politikacının hapsedildiği Liedoners hapishanesinden birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Katalan şehri Manresa’da bir araya geldi. Bir yıldır Belçika’da yaşayan Puigdemont, canlı yayınlanan konuşmasında Katalan bölgesindeki seçmenlere yeni parti kurduğunu açıkladı.

Yaptığı konuşmada yeni partisine “Crida Nacional (National Call)” adını verdiğini açıklayan Puigdemont, "Koşullar ne olursa olsun bağımsızlık yolundan vazgeçmek yok. Bağımsızlık yolundan bir adım geriye atmayacağız” dedi.

Katalan lider Puigdemont, “Bir yıl önce şartlar ve koşullar ne olursa olsun, savaşa devam edeceğimize karar verdik. Daha iyi bir ülke, bir cumhuriyet kurmaya kararlıyız” dedi.

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017’de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesinde bağımsızlık referandumu düzenlenmişti. 27 Ekim’de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Sonrasında Mariano Rajoy liderliğindeki İspanya hükümeti bölgesel yönetimi görevden almıştı.

Bir çok Katalan politikacı tutuklanmış ve Katalonya lideri Carles Puigdemont ve bazı bakanlar yurt dışına kaçmıştı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

KatalonyaCumhuriyetMariano RajoyBağımsızlıkReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı