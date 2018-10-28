Katalan Lider Puigdemont yeni parti kurdu

Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin birinci yılında sürgündeki eski Katalan lider Carles Puigdemont yeni bir parti kurduğunu duyurdu. Katalan bağımsız yanlıları, İspanya’daki bir dizi politikacının hapsedildiği Liedoners hapishanesinden birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Katalan şehri Manresa’da bir araya geldi. Bir yıldır Belçika’da yaşayan Puigdemont, canlı yayınlanan konuşmasında Katalan bölgesindeki seçmenlere yeni parti kurduğunu açıkladı.



Yaptığı konuşmada yeni partisine “Crida Nacional (National Call)” adını verdiğini açıklayan Puigdemont, "Koşullar ne olursa olsun bağımsızlık yolundan vazgeçmek yok. Bağımsızlık yolundan bir adım geriye atmayacağız” dedi.



Katalan lider Puigdemont, “Bir yıl önce şartlar ve koşullar ne olursa olsun, savaşa devam edeceğimize karar verdik. Daha iyi bir ülke, bir cumhuriyet kurmaya kararlıyız” dedi.



İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017’de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesinde bağımsızlık referandumu düzenlenmişti. 27 Ekim’de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Sonrasında Mariano Rajoy liderliğindeki İspanya hükümeti bölgesel yönetimi görevden almıştı.



Bir çok Katalan politikacı tutuklanmış ve Katalonya lideri Carles Puigdemont ve bazı bakanlar yurt dışına kaçmıştı.



Kaynak : İHA

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