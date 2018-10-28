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Gürcüler sandık başında

Gürcistan’da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında.

Dünya / 28 Ekim 2018 Pazar 12:19
Gürcüler sandık başında

Gürcistanlılar, yeni cumhurbaşkanlarını seçmek için yerel saatle 08.00’de oy kullanma işlemine başladı.

Bugün yapılacak seçimlerde Gürcistanlılar son kez ülkenin cumhurbaşkanını doğrudan oyla belirlemiş olacak. Başkent Tiflis’te oyunu kullanan Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, "Gürcistan halkının cumhurbaşkanı olmaktan korkmayacak, Silahlı Kuvvetler komutanı olacak ve herkesin cumhurbaşkanı olacak adaya oyumu verdim” dedi.

“GÜRCİSTAN’IN GELİŞİMİ İÇİN OY VERDİM”

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze de, Tiflis’te oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakhtadze, “Bugün vatandaşlarımızla birlikte özgür, şeffaf ve demokratik seçimleri gerçekleştireceğiz. Ben Gürcistan’ın gelişimi, Gürcü gelenekleri için oy verdim” diye konuştu.

Seçimlerde 25 aday cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Gürcistan’da 3 milyar 518 milyon 890 bin kayıtlı seçmen, ülke genelinde kurulan 3 bin 600 sandıkta oylarını kullanacak. Seçimde ilk turda kazanmak için adayların yüzde 50’nin üzerinde oy alması gerekiyor.

Kaynak : İHA

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