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Diyarbakır'ın tüm giriş çıkışları tutuldu

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleştirilen uygulamada aranan 26 kişi yakalandı.

Güncel / 28 Ekim 2018 Pazar 00:59
Diyarbakır'ın tüm giriş çıkışları tutuldu
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Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen uygulamada aranan 26 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleştirilen uygulama kapsamında, internet kafeleri ve diğer umuma açık yerler denetlendi, araçlarda arama yapıldı.

Uygulamada, 3 kilo 600 gram kubar esrar ile 20 gram toz esrar ele geçirildi. Aranan 26 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Yasal sorumluluklarını yerine getirmeyen iş yerleri ile şahıslara toplam 15 bin 971 lira para cezası uygulandı.

Kaynak : AA

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