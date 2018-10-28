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Cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki evinde ölü bulunan 3 çocuk annesi Havva Çay (27) cinayeti ile ilgili soruşturma tamamlandı. 18 yaşındaki katil zanlısının, genç kadını babasıyla yasak aşk yaşadığını düşündüğü için öldürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen H.G. (18) tutuklanırken, babası K.G'nin adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

3. Sayfa / 28 Ekim 2018 Pazar 10:45
Cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı

H.G'nin anne ve babasının sık sık bu konuda tartıştığı ve bu tartışmalara gencin de şahit olduğu iddia edildi. Cinayet geçtiğimiz pazar sabahı, Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak'ta işlenmişti.

TEK BIÇAK DARBESİ

Havva Çay'dan haber alamayan baba, üst katındaki daireye yedek anahtarla girdiğinde kızını kanlar içinde hareketsiz yatarken bulmuştu. Eve gelen sağlık görevlileri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay'ın katilini yakalamak için çalışma başlatmıştı.

EŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Havva Çay'ın eşi Abdülhadi Günay'ın (43) da 2016 yılının Haziran ayında silahla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Günay'ın köpeği, komşusu R.Ş'nin bahçesine girip tavuklara zarar vermiş, çıkan tartışmada Günay, sokak ortasında öldürülmüştü. Genç kadın, eşinin ölümünün ardından 3 çocuğu ile babasının oturduğu apartmana taşınmıştı.

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