Başkent'te huzur uygulaması

Ankara’da güven ortamının sağlanması, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere suçların caydırılması, aranan şahısların yakalanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde “Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi.



Uygulamada terörle mücadele, özel harekat, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş, çevik kuvvet, trafik birimlerinden ekipler yer aldı.



Saat 21.00’de uygulamaya başlayan ekipler, şehrin dört bir yanında kurulan sabit uygulama noktalarında yol uygulaması yaparken, yaya devriye ekipleri de park ve bahçeler ile umuma açık mekanlarda denetimlerde bulundu. Çankaya, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ilçelerindeki ana arterlerde ve ara sokaklarda çevirme yapan yol uygulama görevlileri, şüpheli buldukları araçları durdurarak, araçlarda ve şahısların üzerinde arama yaptı.



Park ve bahçelerde görev alan yaya ekipler, şüpheli şahıslara yönelik GBT kontrolü ve üst araması yaptı. Yapılan çalışmalarda aranması bulunduğu tespit edilen şahıslar ile ruhsatsız silah ve narkotik madde bulunduran şahıslar gözaltına alındı.



Umuma açık eğlence mekanlarında ve restoranlarda uygulama yapan ekipler ise özellikle Kızılay, Ulus bölgelerinde bulunan işletmelerde denetleme yaptı. İş yerlerinin ruhsatlarını inceleyen polis ekipleri, gerekli kriterlere uymayan mekanlara cezai işlem uyguladı. Kaynak : İHA

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