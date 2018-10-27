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Bakan Soylu şehit ailesinin isteğini geri çevirmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda donarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in ailesinin okul isteğini, "Başımınız üstünde. Sizlere minnettarız." sözleriyle kabul etti.

Siyaset / 27 Ekim 2018 Cumartesi 23:57
Bakan Soylu şehit ailesinin isteğini geri çevirmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in Mersin'in Silifke ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Soylu şehit ailesinin, 'Sizlerden şehidimizin adına bir okul istiyoruz.' isteğini, 'Başımınız üstünde. Sizlere minnettarız.' sözleriyle karşıladı.

SOYLU'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Soylu, Ağrı ve Iğdır'daki sınır hatlarında yaptığı incelemelerin ardından, naaşı bugün toprağa verilen Dikmen'in, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'in eşlik ettiği Soylu, şehidin babası Nihat ile kardeşi Mesut Dikmen'e başsağlığı diledi.



'BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE, SİZLERE MİNNETTARIZ'

Burada dua eden ve bir süre aileyle görüşen Soylu, bir aile yakınının 'Sizlerden şehidimizin adına bir okul istiyoruz.' şeklinde talepte bulunması üzerine, 'Başımınız üstünde. Sizlere minnettarız.' dedi.

Bakan Soylu, Tunceli Şehidinin Ailesinin İsteğini Geri Çevirmedi
Soylu, kentteki programı kapsamında aynı operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesini de ziyaret edecek.

BaşsağlığıYeşilovacıkUzman ÇavuşMersin Valisiİçişleri Bakanı


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