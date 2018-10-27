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Anbean hırsızlık anı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evin önünde park halinde olan motosiklet kapı önünden böyle çalındı. Motosikleti çalmaya çalışan şahsın sokaktan araçların geçmesine bile aldırış etmemesi ve rahat tavırları bu kadarına pes dedirtti.

3. Sayfa / 27 Ekim 2018 Cumartesi 19:38
Anbean hırsızlık anı
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Fatih K. motosikletini Mahmudiye Mahallesi'nde ikamet ettiği evin önüne park etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde park halinde olan 16 KLA 49 plakalı motosiklet kimliği belirsiz bir şahıs tarafından düz kontak yöntemiyle çalıştırılıp götürüldü. O anlar ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs motosikletle uğraştığı sırada sokaktan geçen araçlara aldırış etmedi.

Fatih K. motosikletinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak İnegöl halkında bulunması için destek isteyerek, 'Bu motosiklet evimin önünden çalındı. 16 KLA 49 plakalı motosiklete denk gelenler lütfen 0532 342 79 03 nolu telefondan bana ulaşsınlar' dedi.

Kaynak : İHA

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