Türkiye yerel seçim atmosferine girdi

Türkiye, yaklaşık 5 ay kala 2019 yılının mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nin atmosferine girdi.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler şimdi de gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.



Partiler arasında henüz yerel seçimlere dönük bir ittifak kararı bulunmazken, çoğu kentte aday adayları şimdiden çalışmalara başladı.



Özellikle küçük illerde aday adaylarının bilboard, broşür ve afiş reklamları duvarları renklendiriyor.



Tüm seçim bölgelerinde aday göstereceğini açıklayan AK Parti'de aday tespit çalışmaları başladı. Aday belirleme süreci kapsamında, vatandaşların, teşkilatın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alan parti, bazı illerde ise anketler yaptırıyor.



Çıkan sonuçları ve yapılan anketleri ilk olarak parti bünyesinde oluşturulan komisyon değerlendirilecek. Komisyonun değerlendirmesi sonucunda öne çıkan adayların isimleri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.



'Gönül belediyeciliği' sloganı ile hareket eden AK Parti, belediye başkan adaylarının başvurularını 5 Kasım'dan itibaren almaya başlayacak.



CHP, 105 adayı açıkladı



CHP'de kamu çalışanları hariç adaylık başvurusu dün tamamlandı. Kamu çalışanları için başvuraları ayrıca alacağını açıklayan CHP'de, özellikle partinin güçlü olduğu yerlerde çok sayıda adaylık başvurusu yapıldığı biliniyor. CHP'de resmi başvuru sayısının bir hafta içinde açıklanabileceği belirtildi.



CHP'de aralarında ilçe ve beldelerin bulunduğu 105 seçim bölgesinde ise adaylar açıklandı.



Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay'da Lütfü Savaş'ın yerini koruyacağına kesin gözüyle bakılan CHP'de Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği ifade ediliyor.



Kılıçdaroğlu'nun üç büyükşehir adayının belirlenmesinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP ile görüş alışverişinde olacağı konuşuluyor.



MHP ön başvuru alıyor



MHP'de 1 Eylül'den itibaren aday adaylarının ön başvuruları alınmaya başlandı. MHP'nin resmi başvuru takvimi, YSK'nin açıklamasına paralel olarak oluşturulacak. Bu çerçevede birkaç gün içinde şekillenecek başvuru takvimi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin teşkilatlara göndereceği genelgeyle duyurulacak.



MHP'de yerel seçim çalışmalarını Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Sadir Durmaz ve Feti Yıldız'dan oluşan komisyon yürütecek.



MHP, yerel seçimde FETÖ ve benzeri unsurların partiye sızmasını önlemek için hem belediye başkanı hem de meclis üyeliğine adaylık müracaatı yapacakları güvenlik soruşturmasından geçirecek. Bunun için genel merkezde hukukçulardan oluşan heyet, adayların öz geçmişlerine ilişkin titiz inceleme yapacak.



Yerel seçimde, partinin ilke ve prensiplerine aykırı davranan, toplumda itibar kaybı yaşayan ve partiye aidiyet bağı azalan mevcut belediye başkanları kesinlikle aday gösterilmeyecek.



İYİ Parti önümüzdeki ay başvuru almaya başlayacak



İYİ Parti'de aday adaylığı başvuruları henüz alınmaya başlanmadı. Bazı yerlerde adaylık açıklaması yapan ve çalışan aday adayları mevcut ancak parti henüz hiç başvuru almadı. Başvuruların Kasım ayının başından itibaren alınması planlanıyor.



İYİ Parti'de adaylar teşkilatlarla temas halinde belirlenecek. Dürüst, kendi alanında başarılı, kendini ispat etmiş, partinin ilke ve değerlerine sadık, yöresinde tanınan, sevilen, temiz adayların tercih edileceği öğrenildi.



HDP



HDP'de ise resmi olmasa da aday adaylığı başvuruları alınıyor. Bunlar ön başvuru niteliğinde gerçekleşiyor. Partinin resmi başvuru takviminin ise 10-15 gün içinde şekilleneceği aktarıldı.



HDP'de başvurular yerel seçime yönelik oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek.



Partilerin Ankara, İstanbul ve İzmir ile diğer büyükşehir adaylarını en son açıklaması bekleniyor. YSK, kamu çalışanlarının yerel seçimlerde adaylık için istifalarında son günü 1 Aralık olarak açıklamıştı.



Kaynak : AA

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