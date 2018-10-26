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Tunceli'den kahreden haber: İki asker şehit oldu

Tunceli'de sürdürülen terör operasyonlarından dönen JÖH timindeki iki askerimiz donarak şehit oldu.

Güncel / 26 Ekim 2018 Cuma 23:10
Tunceli'den kahreden haber: İki asker şehit oldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonlarından çok üzücü bir haber geldi.

İçişleri Bakanlığı, operasyon dönüşü askerlerin dinlenmeye çekildiğini ve bu sırada kar yağışının başladığını bildirdi. Bakanlık, Jandarma Özel Harekat timindeki askerlerimizden ikisinin donarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde, 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren başlanılan 'Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Yılmaz Operasyonu' kapsamında 2 JÖH Timi, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 18.30 sıralarında, Tunceli 2'nci JÖH, Tb.K.lığı unsurlarınca icra edilen K/G faaliyeti esnasında, hava şartlarının yağışlı ve soğuk olması nedeniyle 2 personel donarak (hipotermi) şehit olmuştur. Şehit personelin tahliye işlemleri planlanmaktadır.

ŞehitBakanlıkJandarmaYazılı AçıklamaMehmet Yılmaz


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