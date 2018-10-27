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Mersin şehidini uğurladı

Tunceli’nin Nazimiye ilçesi kırsalında operasyonda soğuk havadan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel, memleketi İçel’de son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel / 27 Ekim 2018 Cumartesi 14:50
Mersin şehidini uğurladı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH timleri, Nazimiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. 2 gündür kötü hava koşullarının etkili olması, yüksek kesimlere kar yağması dolayısıyla hava sıcaklığı eksi 5 derecelere kadar düştü. Önceki gün gece saatlerinde operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte bölgede bulunan askerlerin donma tehlikeleri yaşamaları üzerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Operasyon bölgesine gelen helikopterle donma tehlikesi geçiren 2 asker Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İçelli Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen yapılan tüm müdahalele rağmen şehit oldu.

Şehit Türkel’in cenazesi bugün Tunceli’de düzenlenen törenin ardından İçel’e getirildi.

Hasan ve Sebahat çiftinin 3 çocuğundan biri olan Asım Türkel’in cenazesi, son kez ailesinin oturduğu merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki evinin önüne götürüldü.

Şehit Türkel için öğle namazının ardından Muğdat Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine, İçel Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti İçel milletvekilleri Hacı Özkan ile Ali Cumhur Taşkın, CHP Milletvekili Alpay Antmen, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Törende, baba Hasan ile anne Sebahat uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Türkel’in tabutu, askerlerin omzunda top arabasına konuldu. Şehidin ailesi de bir süre top arabasının arkasında protokolle birlikte yürürken, yüzlerce vatandaş da aileye destek verdi.

Şehidin cenazesi daha sonra İçel Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak, Şehir Mezarlığındaki Şehitlikte toprağa verildi.

(Koray Ünlü-Güray Gürdal/İHA) Kaynak : İHA

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