İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurduğu belirtildi.



Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.



Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 30 roket atıldığı ve bunlardan 10'unun orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer roketlerinin birçoğunun da boş arazilere düştüğü bilgisi paylaşıldı.



Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle sınırın İsrail tarafında zaman zaman siren sesleri duyulduğu aktarıldı.

'dekiSözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail 'in'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri bir noktaya düzenlediğisonucu hastanede hasar meydana geldiği bilgisini verdi.Saldırıyı kınayan Kudra,kuruluşlara, İsrail 'in'deki saldırılarına karşı sağlık kurumları ve personelinin korunması çağrısında bulundu.Görgü tanıkları, hastanede meydana gelen hasar neticesinde kırılan cam parçaları ve duvardan sıçrayan taşlardan bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını belirtti.'deki Filistin sağlık kaynakları, İsrail 'in bombardımanında şu ana kadar can kaybı rapor edilmediğini duyurdu.'dekiHareketi ise İsrail 'in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağını belirtti.'dan yapılan açıklamada, 'Direniş, defalarca sivillerin hedef alınmaması konusunda uyardı ancak işgal güçleri abluka altında insanların hayatıyla oynamayı sürdürdü.' ifadesine yer verildi.Açıklamada, İsrail 'in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağı vurgulandı.Bu arada,sınırında dün düzenlenen gösterilerde 5 Filistinli, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucuolmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180 Filistinli ise yaralanmıştı.