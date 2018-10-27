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Gazze'de ateşkese varıldı

İslami Cihad Hareketi, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail ile Mısır'ın gözetiminde ateşkese varıldığını duyurdu.

Dünya / 27 Ekim 2018 Cumartesi 12:07
Gazze'de ateşkese varıldı

İslami Cihad Hareketi, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail ile Mısır'ın gözetiminde ateşkese varıldığını duyurdu.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Mısır ile yapılan görüşmeler sonucu İsrail ile ateşkese varıldığını ilan ediyoruz.' dedi.

Şihab, hareketin, İsrail bağlı kaldığı sürece ateşkese bağlı kalacağını vurguladı.

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurduğu belirtilmişti. Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edilmişti.

Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 30 roket atıldığı ve bunlardan 10'unun orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer roketlerin birçoğunun da boş arazilere düştüğü bilgisi verilmişti.

İslami Cihad Hareketi ise yaptığı açıklamada, İsrail'in masum sivilleri katletmesine karşı direniş gruplarının elleri kolları bağlı kalmayacağını belirterek, 'Direniş, defalarca sivillerin hedef alınmaması konusunda uyardı ancak işgal güçleri abluka altında insanların hayatıyla oynamayı sürdürdü.' ifadelerini kullanmıştı.

Gazze sınırı ve Batı Şeria'da dün düzenlenen gösterilerde 5 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180'den fazla Filistinli ise yaralanmıştı.

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