Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, dörtlü Suriye Zirvesi için özel uçakla İstanbul'a geldi. Vahdettin Köşkü'ne geçen Merkel, zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.



Görüşmede bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor.







İkili görüşme öncesi iki lider köşkün penceresinden Boğaz manzarasını izledi.

Kaynak : İHA

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