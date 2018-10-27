Cubeyr: Kaşıkçı cinayeti şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin Suudi Arabistan'da yargılanacağını açıkladı.



TÜRKİYE 18 ŞÜPHELİNİN İADESİNİ İSTEDİ



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında şüpheli 18 Suudi vatandaşının Türkiye'ye iadesi istendi.



Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 18 kişi için talepname hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Adalet Bakanlığı 18 şüphelinin iadesini içeren talepnameyi Dışişleri Bakanlığı'na iletmişti.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesidir' demişti.