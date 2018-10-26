Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, K. Maraş, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 11



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19



İzmir: Az bulutlu ve açık 18



Adana: Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı 24



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 15



Antalya: Az bulutlu ve açık 21



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 15



Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5



Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 Kaynak : İHA

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