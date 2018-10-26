Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan’ın batısındaki İyon Denizinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.



Deprem İtaşya, Arnavutluk, Malta ve Libya’da hissedildi. Depremin ardından merkez üssüne yakın olan Zakintos Adasında yerleşim yerleri kısmi hasar görürken elektrik hatları çalışmaz hale geldi.



Yetkililer henüz ölü ya da yaralılar hakkında açıklama yapmadı.



Kaynak : İHA

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