Uzmanlardan 'Soğuk' uyarısı

Kış mevsiminin kendini hissettirmesi ve dolayısıyla mevsimsel geçişlere bağlı olarak artan soğuk algınlığı hastalığının özellikle çocuklarda ciddi enfeksiyonlara neden olabildiğini belirten Özel Lokman Hekim Van Hastaneleri Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Baran Serdar Kızılyıldız, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Soğuk algınlığı hastalığının virüs adı verilen çok küçük mikroorganizmaların neden olduğunu, hapşırık ve öksürük aracılığıyla bir insandan diğerine bulaştığını ifade eden Kızılyıldız, “Burun akıntısı, hapşırık, hafif ateş (38.3-38.9 C ), iştahta azalma ve öksürük en belirgin bulgularıdır” dedi.



Büyük çocuklarda durumu ağırlaşmadığı müddetçe doktora götürmeye pek gerek olmadığını ifade eden Kızılyıldız, “3 ay ve altındaki çocuklarda, herhangi bir şikayet durumunda çocuk hekimine başvurmanız gerekir. Çünkü küçük çocuklarda semptomlar yanıltıcı olabilmekle beraber, hızlı bir şekilde bronşiolit, krup ve zatürre gibi daha ağır enfeksiyonlara ilerleyebilmektedir” ifadelerini kullandı.



Soğuk algınlığı için kesin tedavi edici bir ilaç olmadığını da sözlerine ekleyen Kızılyıldız, “Bu yüzden hastalığın tedavisinde en etkili yöntem, çocuğunuzu dinlendirmek ve bol sıvı (özellikle su) vermek suretiyle rahatlamasını sağlamaktır. Eğer ateşi varsa veya huzursuz ise uygun dozda parasetamol veya ibuprofen içeren ateş düşürücüler verilmelidir. 2 yaşın altındaki çocuklara ciddi yan etkilerinden dolayı güvenilir olmayan öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları verilmemelidir. Çocuğunuz soğuk algınlığının meydana getirdiği burun tıkanıklığı nedeni ile nefes alıp vermekte ve bir şeyler içmekte zorluk çekiyorsa tuzlu su içeren burun damlaları ve spreylerle burnunu temizlemek faydalı olabilir. Emzirme öncesi ve uyumadan önce burun temizleyici, burnun içerisindeki sekresyonları çekmekte, çocuğunuzun rahat nefes almasında son derece faydalıdır. Çocuğunuzun uyuduğu odada herhangi bir oda nemlendiricisi çalıştırmak, solunum yollarındaki salgıların yumuşamasına ve böylelikle daha rahat nefes almasına ve iyi bir uyku uyumasına katkıda bulunur” diye konuştu.



Hastalıktan korunmanın en etkili yolunun hastalıklı kişilerle teması engellemek olduğuna vurgu yapan Kızılyıldızi, “3 aylıktan küçük çocukları, en etkili koruma yöntemi hastalıklı kişilerle teması engellemektir. Büyük çocuklarda ve erişkinlerde hafif bir enfeksiyon yapan virüsler bazen küçük çocuklarda daha ağır durumlara neden olabilmektedir. Eğer çocuğunuz soğuk algınlığına yakalanmış ve herhangi bir gündüz bakımevinde ise başkalarından uzağa hapşırması veya öksürmesi öğretilmelidir. Ayrıca burnunu bir mendile silmesi sağlanmalıdır. Bu yolla çocuğunuzun hastalığı başkalarına bulaştırmasının önüne geçilebilir. Benzer şekilde eğer çocuğun bulunduğu ortamda soğuk algınlığına yakalanmış başka çocuklar varsa bunlardan uzak tutmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca çocuğunuza hastayken sık sık ellerini yıkaması öğütlenmelidir. Sigara hem hastalığa eğilimi arttırır hem de mevcut hastalığın kötüleşmesine neden olur. Çocuğunuzu sigara içilen yerlerde bulundurmayın. Çocuğunuzun bulunduğu odayı sık sık havalandırmak hastalığa yakalanmasında koruyucu bir yöntem olabilir” dedi.



şeklinde konuştu.



Soğukların kendini hissettirdiği Van'da, özellikle grip ve soğuk algınlığı vakalarına karşı vatandaşlara önerilerde bulunan Lokman Hekim Van Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Dr. Ali Şekeralmaz ise, soğuk havaların etkisiyle birçok hastalığın oluşmaya başladığını belirtti.



Başta soğuk algınlığı, larenjit, farenjit, üst ve ast solunum yolu hastalıkları ve zatürrenin bu dönemde artış göstermeye başladığını ifade eden Şekeralmaz, 'Bu dönemde allerjik hastalıklarda da artış görülür. Bunun nedeni iklim değişikliği ve nem oranında artış olmasıdır. Bununla beraber başka yerlerdeki polenler de yine rüzgarla birlikte taşınabiliyor. Ayrıca mantar sporları da bu dönemde oluşur ve bunlar allerjik hastalıklarını arttırabiliyor' ifadelerine yer verdi.



Kış mevsiminde görülen hastalıkların çoğunun bulaşıcı olduğuna vurgu yapan Şekeralmaz, 'Kış aylarında insanlar daha çok kapalı ortamlarda zamanlarını geçirdikleri için bu hastalıkların bulaşma riski de artmaktadır. Sarılma, tokalaşma gibi fiziksel temas gerektiren işlevlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Hapşırma, burunda kaşıntı, göz etrafında kaşıntı allerjik hastalıkların belirtisi olup bu durumlarda mutlaka tıbbi yardım gerekir' diye konuştu.



Özellikle çocuklar, yaşlılar, diyabet hastaları, bağışıklık sisteminin etkilendiği (kanser gibi) insanlar ve gebelerin risk altındaki gruplar olduğunu belirten Dr. Şekeralmaz, bunların mutlaka uzmanlara göründükten sonra grip aşısı yapmalarının şart olduğunu söyledi.



Kaynak : İHA

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