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Trafik cezalarında yeni dönem başladı

Edirne'deki sürücüler trafik cezalarını artıran kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden memnun Vatandaşlar trafikte diğer sürücüler ve yayaların hayatını tehlikeye atanların daha ağır cezalar ödemesini istiyor.

Yaşam / 26 Ekim 2018 Cuma 12:14
Trafik cezalarında yeni dönem başladı
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Trafik cezalarını artıran Karayolları Trafik Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında oluşturduğu uygulama noktasında cezaları uygulamaya başladı.

Edirne'deki sürücüler trafik cezalarını artıran kanununun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden memnun. Vatandaşlar trafikte diğer sürücüler ve yayaların hayatını tehlikeye atanların daha ağır cezalar ödemesini istiyor.

Kanunla, hız sınırlarında 'yüzde 10-30' ve 'yüzde 30 üzeri' şeklindeki uygulanan iki kademeli yaptırıma 'yüzde 50'den fazlası' şeklinde bir yenisi daha eklendi.

Söz konusu düzenlemeyle, hız sınırını yüzde 10 ila 30 aşan sürücülere 235 lira, yüzde 30 ile 50 aşanlara 488 lira, yüzde 50'den fazla aşan sürücülere ise bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Trafikte 'spin' ve 'drift'e 5 bin 10 lira, usulsüz çakar lamba kullananlara bin 2 lira, muayenesiz araçlara uygulanan ceza 235 lira oldu.


Kaynak : AA

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