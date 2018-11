'Terörle mücadelede her taşın altına bakılıyor'

Milli Savunma Bakanı Akar, AA muhabirine, terörle mücadelede gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu.



Terörle mücadelenin başarılı şekilde sürdüğünü vurgulayan Akar, '24 Temmuz 2015'te büyük bir operasyonla başlattığımız mücadelede 24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihlerinde 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi.' diye konuştu.



Şehitlerin kanını, şehit yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmayacakları konusunda ant içtiklerini ifade eden Akar, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' diyerek bu işe başladıklarını söyledi.



Hulusi Akar, tüm Silahlı Kuvvetler mensuplarının bu anlayışla mücadelesini sürdürdüğünü, yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız mücadelenin devam ettiğini anlattı.



- 'Terör bitecek, terörle mücadele bitecek'



Yurt içinde terörist odaklara büyük ölçüde gerekli darbeler vurulduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:



'Girilemeyen mağara, ulaşılamayan dağ, tepe kalmadı. Her taşın altına bakıldı, bakılmaya devam ediliyor. Bu şekilde mücadelemizi sürdürüp bunu inşallah tamamlayacağız ve ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Terör bitecek, terörle mücadele bitecek. Terör bitmeden mücadele bitmeyecek. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet, bütün Silahlı Kuvvetler kademeleri kararlı. İnşallah bunu sonlandıracağız.



Geldiğimiz noktada teröristlerin harekat sahası, manevra mesafesi kısıtlandı. Konuşmaları, görüşmeleri, kış tertiplenmeleri, yemeleri, içmeleri, her bakımdan kısıtlandı. Bunu tepedekiler anladı. Bilgi, istihbarat; hepsini değerlendirdiğimizde tepedekiler işin ne noktaya geldiğinin farkındalar. Dileğimiz bunu alttakilerin de anlayıp bu yoldan vazgeçmeleri noktasına gelmelerini sağlamak.'



- 'Terörle mücadeleden geri durmamız mümkün değil'



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yurt içindeki mücadeleyi sürdürürken, sınır ötesindeki mücadelenin de devam ettiğine işaret etti.



Mücadeleyi olabildiğince koordineli bir şekilde yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:



'Ülkelerin siyasi ve egemenlik haklarına her türlü saygıyı gösteriyoruz. Fakat terörle mücadeleden geri durmamız mümkün değil. Bizim canımızı acıtıyorlar. Güvenlik güçlerimizi, halkımızı katlediyorlar. Bunlara bizim tedbir almamız gerekiyor. Bu manada Kandil ve Sincar dahil hepsini yakından takip ediyoruz. Gerekli zamanda gerekli tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilmeden de mücadeleyi bitirmeyeceğiz. Dileğimiz, temennimiz o.'



- 'Teröristler manevra ve hareket kabiliyetini kaybetti'



Teröristlerin manevra ve hareket kabiliyetini kaybettiklerini belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:



'Teröristlerin bir yerden bir yere intikalleri çok zor oluyor. Silah, yiyecek, ilaç götürmeleri ve personel aktarmaları, bunların hepsi karadan ve havadan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok ciddi baskısı altında. Bir taraftan İHA'larla, bir taraftan uçaklarla, topçuyla, komandoyla, özel kuvvetle çok ciddi baskı altındalar. Bunu gören tepedekiler de işin ne kadar vahim olduğunun farkındalar. Bunun çığlıkları ve dehşeti var. Bundan dolayı da birtakım münferit ve sansasyonel hareket peşindeler. Buna karşı da güvenlik güçlerimiz; polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının katkılarıyla tedbirlerini aldı, almaya devam ediyor. Çok şükür şu ana kadar da onlara herhangi bir şekilde bir fırsat vermedik. Bundan sonra da umuyorum bu fırsatı vermeyeceğiz.'



- 'Kötü komşu insanı mal sahibi yapar'



Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı 'Kötü komşu insanı mal sahibi yapar.' sözünü hatırlattı.



Kısa süre önce insansız hava aracı (İHA) konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Akar, 'Fakat Allah'a şükür şu geldiğimiz noktada, İHA ve SİHA ihraç edebilecek noktadayız.' dedi.



Akar, bir taraftan imal için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



'Uçak, gemi, top, helikopter; gerçekten göğsümüzü kabartan girişimler içerisindeyiz. Bu çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunların da ürünlerini göreceğiz. Aynı zamanda ihracat çalışmalarımız yoğun bir şekilde başladı. Dost ve kardeş ülkelerle münasebetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.'



- 'Çok büyük zaiyatlar verdirdik'



Bakan Akar, İHA'ların terörle mücadele faaliyetlerini son derece kolaylaştırdığını aktardı.



İHA'ların gözetlemesi, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) atışlarıyla veya İHA'ların gözetlemesi, topçu veya Kara Kuvvetleri unsurlarının vurmasıyla teröristlere çok büyük zayiatlar verdirdiklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:



'Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, özellikle Afrin'de İHA'ların faydaları gerçekten çok büyük oldu. Faaliyetin bir an önce sonuçlanması ve hedefe ulaşması bakımından da katkıları oldu. Diğer bir husus da 'Alan Hakimiyeti Stratejisi' dediğimiz konu. Alanın tamamını gözetlemek suretiyle kontrolü sağlamaya çalışıyoruz ve bunu başardık.'



- 'Her geçen gün her yeni İHA yeniliklerle imal ediliyor'



İHA'ların üretiminin sürdüğüne, mevcut İHA'ların da modernize edildiğine dikkat çeken Akar, şu değerlendirmeleri yaptı:



'Her yeni İHA yeniliklerle imal ediliyor, Silahlı Kuvvetler safına katılıyor. Jandarmamız ve polisler kullanıyor. Önümüzdeki günlerde sayının giderek artacağını ve ihraç dahil tüm dost ve müttefik ülkelerin de bizim sağladığımız imkandan yararlanacağını görüyoruz. Yaptığımız görüşmelerde muhataplarımız tarafından gerçekten İHA'larımızdan çok büyük övgüyle bahsediliyor.



Temin etmek için de her türlü yolu deniyorlar. 'Nasıl alacağız, ne kadar' diye soruyorlar. Gidip fabrikalarını gezdiler. Bu konuda ilgi çok büyük. Çok yararlı bir vasıta. Çok ciddi etkisi var muharebe sahasına. Diğer barışçıl yöntemlerde de kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde, bununla ilgili de yeni düzenleme yaptık, yeni konseptler gelişiyor. Dolayısıyla bunların kullanım alanı da etkisi de artacak.' Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.