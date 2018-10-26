Perde Komedi Pazarı ile açıldı

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde sahnelenen Komedi Pazarı; oyun metninden, rejisine, dekorundan, kostümüne ve müziğine kadar her şeyin ekip çalışması olarak yürütülüyor. Komedi Pazarı'nın ilk gösterimine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda tiyatro sever katıldı.



Seyirciler için sürprizlerin de olduğu Komedi Pazarı'nda tiyatro sanatının doğaçlama örneklerine de yer vererek interaktif bir oyun sahnelendi. Zaman zaman seyircinin de sahnede kendine yer bulduğu oyun, Perşembe ve Cumartesi Günleri saat 20:00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.



Prömiyerde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun değerli bir iş yaptığını söyledi.



Tiyatro Ekibini tebrik eden Başkan Kurt, “Yeni denemeleri burada gerçekleştirmeleri, bizim yeniliğe açık bir belediye olduğumuzun göstergesidir” dedi.



Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun gençlerin yetişmesini sağladığını söyleyen Başkan Kazım Kurt, “Geçen sene 16 kardeşimizi Türkiye'nin çeşitli konservatuarlarına gönderdik. O nedenle ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü, yetiştirmeyi ve paylaştırmayı burada birlikte gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.



Kaynak : İHA

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