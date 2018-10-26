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Özbekistan'ın altınını Türk şirketi çıkaracak

Türk Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özbekistan Devlet Jeoloji Komitesi arasında iki altın madeni ocağı kurulması için anlaşma imzalandı.

Dünya / 26 Ekim 2018 Cuma 12:03
Özbekistan'ın altınını Türk şirketi çıkaracak

Özbekistan Devlet Jeoloji Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim'de imzalanan anlaşma kapsamında, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş, Semerkant vilayetinin jeoloji verilerine göre potansiyel altın yatakları olarak bilinen Gallabulak ve Kuştepe alanlarında altın arama ve keşif çalışmaları yürütecek.

4 ay sürmesi planlanan ilk aşama sonrası olumlu sonuca ulaşılması durumunda, taraflar altın yataklarının ortak olarak işletilmesi şartlarıyla anlaşma eki imzalayacak. Kaynak : İHA

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JeolojiÖzbekistanSemerkantTaahhütAltın Arama


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