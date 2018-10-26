Metin Gündoğdu: Levant Kalite Fındık 14 TL

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, fındık fiyatının en az 14 TL olması gerektiğini Tarım Bakanımıza iletmiştik, 2 gün sonra Cumhurbaşkanımız levant kalite fındığın fiyatını 14 TL olarak açıkladı ve 1 Kasım itibariyle TMO'nun alım yapacağını duyurdu. Ordumuz ve Bölgemiz için hayırlı olsun.



Gündoğdu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür



AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu yaptığı açıklamada “Salı günü Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede fındık fiyatının en az 14 TL olmasını talep etmiş ve en kısa sürede bu fiyatlar üzerinden alım yapılmasının gerektiğini belirtmiştik. Tarım Bakanımız Sayın Pakdemirli de konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğini söylemişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da İl Başkanları toplantısında fındık fiyatlarının 14 TL olacağını ve TMO'nun 1 Kasım'da alımlara başlayacağını açıkladı.” dedi.





TMO 1 KASIM'DA ALIMLARA BAŞLAYACAK



Gündoğdu açıklamasına şöyle devam etti; “Cumhurbaşkanımız ' Gündemimizde bir fındık meselesi var. Büyük önem taşıyor. Ben de o bölgenin insanıyım. TMO ile 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan alacağız.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sözleri ile bir kez daha Karadeniz insanının gönlünü fethetmiştir. Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Karadenizli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.”