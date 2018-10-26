Merkel: Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan'a silah yok

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Riyad yönetimine tepkiler devam ediyor.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok' açıklamasında bulundu.



Almanya'nın yanısıra dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'de de Riyad'a silah satımının durdurulması gündemde. ABD Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışının yasaklanması için tasarı oluşturdu.