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Mardin'de dereler taştı, asfaltlar yarıldı

Mardin’de dün sabah başlayan ve gece etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini suların bastığı kentte, dereler taştı, asfaltlar yarıldı. Derik ilçesinde 13 yaşındaki bir çoban yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 26 Ekim 2018 Cuma 14:36
Mardin'de dereler taştı, asfaltlar yarıldı
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Mardin'de dün sabah saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelirken, Artuklu ilçesine bağlı Eryeri ve Gökçe mahallelerinde sel felaketleri yaşandı. Birçok yerde asfaltlar yarılırken, Eryeri Mahallesi'nde taşan dere yatağı önüne gelen taş ve araçları sürükledi. Sağanak nedeniyle Ortaköy Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı. Derik ilçesinde ise 13 yaşındaki bir çoban yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri kent genelinde çalışma başlattı.

“Taş üstünde taş kalmadı”

Eryeri Mahallesi Muhtarı Şehmus Derin, dere taşmasını ve yaşanan sel felaketinin akşam saatlerinde yaşanması ile can kaybı olmamasını Allah'ın lütfu olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sabah saatlerinde mahallede inceleme yaparak hasar tespitlerine başladıklarını ifade eden Derin, “Gece bir anda başlayan yağış ile dere taştı, asfalt ve parkeler yerinden çıktı. Çok şükür cana zarar gelmedi. Ben de hasar tespitini yapmaya çalışıyorum. Belediye ekipleri yolumuzu açıyor. Maddi zararımız büyük” dedi.

Mahalle sakinlerinden Şerif Çetin, gündüz işte olduğunu ve yağış sonrası ulaşımda zorluk çektiklerini ifade ederek, “Köy yolumuz kapandı. Birkaç kişinin hayvanlarının telef olduğunu duyduk” diye konuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hadi Çomaktekin ise tüm ekiplerin sahada olduğunu ve vatandaşın bir an evvel mağduriyetinin giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak : İHA

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