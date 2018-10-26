USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'na operasyon

Diyarbakır merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 37'si muvazzaf, 53 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel / 26 Ekim 2018 Cuma 16:55
FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'na operasyon

Diyarbakır merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'na yönelik operasyonda, 37'si muvazzaf, 53 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'na yönelik yürütülen çalışmada, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişilerin arandığı tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde, 37'si muvazzaf, 11'i görevinden ihraç edilen, 5'i emekli, 2'si istifa eden 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, 37'si muvazzaf, 53 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden ikisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

İstifaİl Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüYakalama KararıDiyarbakır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı