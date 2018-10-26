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Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık üreticisine fiyat müjdesi verdi. Buna göre levant fındığın kilosu 14, Giresun fındığının kilosu ise 14,5 liradan alınacak. 2 liralık destekleme fonu da bu fiyata ayrıca eklenecek.

Ekonomi / 26 Ekim 2018 Cuma 12:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan merka beklenen fındık fiyatlarıyla ilgi de açıklamlarda bulunurken, levant fındığın kilosu 14, Giresun fındığının kilosu ise 14,5 liradan alınacağını açıkladı.

İşte konuşmadan o bölüm;

2012'de yola çıkarken hiçbir zaman halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik. Enflasyonun üzerinde zam yapmışızdır. O günden bugüne de böyle geldik. Zaman zaman kusura bakmasınlar gerek teşkilatımız milletvekili arkadaşlarımız bakanlarımıza baskı oluşturma yoluna gidiyorlar. Olması gerekenin üstünde bazı taleplerle geliyorlar. Biz devlet yönetiyoruz. Devletimizi yönetirken bazı hassasiyetlere de dikkat etmemiz lazım. Gündemimizde bir fındık meselesi var. Büyük önem taşıyor. Ülkemizin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 2-3 milyar dolar düzeyinde fındık ihracatı var. İktidarlarımız döneminde malum muhalefetin yaklaşımlarına dikkat ederek değil vatanımızın geleceğine bakara değerlendirmeleri yapmamız lazım. Bugüne kadar fındık üreticilerimize 7,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Toprak Mahsulleri Ofisimizle ile 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren kalite fındığın kilosunu 14 liradan Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 liradan almaya başlayacağız.''

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