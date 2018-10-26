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CHP'den AK Parti'ye geçen isim

Gazeteci Mahmut Övür, CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun AK Parti'ye geçebileceğini yazdı.

Siyaset / 26 Ekim 2018 Cuma 10:13
CHP'den AK Parti'ye geçen isim

2019 yerel seçimleri öncesi partilerin adaylarıyla ilgili kulislerde isimler dolaşmaya devam ediyor.

Her geçen gün yeni isimler ortaya atılırken, bazı isimler dikkat çekti.

CHP'DEN AK PARTİ'YE

Son olarak uzun süre İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu'nun AK Parti'ye geçebilceği iddia edildi.

NEDEN OLMASIN?

Gazeteci Mahmut Övür iddiasını köşesinde kaleme alırken şunları yazdı;

Ankara'daki senaryolardan biri de İzmir'le ilgili... İzmir'de CHP'nin mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu aday olmayacağını açıkladı. Sonra da bununla yetinmeyip CHP yönetimine çok haklı eleştiriler yönelterek ciddi bir kamuoyu oluşturdu.

Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun, Kocaoğlu'nu aday yapmayacağı ama onun destek vermediği bir CHP'linin de İzmir'de bile zorlanacağı söyleniyor.

Buradan yola çıkanlar şu ilginç senaryoyu ortaya atıyor: Kocaoğlu, AK Parti'ye geçerse İzmir'de bütün hesaplar altüst olur.

Çünkü Kocaoğlu, sadece CHP tabanıyla değil, MHP, İyi Parti hatta HDP tabanıyla sıcak ilişkileri olan yerel bir siyasi aktör.

Çok güçlü partilerin zaman zaman yerel adaylara karşı kaybettiği gerçeği göz önüne alındığında bu da olabilir, neden olmasın?

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Belediye BaşkanlığıMahmut ÖvürAziz KocaoğluBelediye Başkanıİyi Parti


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