Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Konsolosluğu'nda katledilmesinin ardından her gün yeni gelişme yaşanıyor.



Suudiler, Kaşıkçı'yı öldürdüklerini kabul ederken, cinayetin planlı olarak işlendiği ortaya çıktı.



TESLİM EDİLECEKLER



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde katliam timinin Türkiye'de yargılanmasını istemişti.



Gazeteci Ahmet Hakan o timin Türkiye'ye teslim edeceğini belirtirken 'İyi haber alan kaynakların bana fısıldadığına göre... Çok yakında şöyle bir olay gerçekleşecek: Cemal Kaşıkçı'yı katleden 15 kişilik timde yer alan tüm isimler, Türkiye'de yargılanacak.' diye yazdı.



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