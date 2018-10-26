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Bekir Çoşkun'dan dikkat çeken yazı

Bekir Çoşkun, AK Parti'yi devirmek için ellerinde patlayan planlarını yazdı.

Güncel / 26 Ekim 2018 Cuma 09:54
Bekir Çoşkun'dan dikkat çeken yazı

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Çoşkun, AK Parti'yi devirme planlarını köşesinde yazdı.

CHP'YE GÜVENMEDİK

Çoşkun, çeşitli konularda AK Parti'yi eleştirerek iktidarı ele geçirmeye çalıştıklarını köşesinde itiraf etti.

Bu çabaların hepsininin boşa çıktığını yazan Çoşkun, bu çabaların hiç birinde CHP'ye güvenmedikleri ifade etti.

İşte Bekir Çoşkun'un o yazısı;

“Çuvalda” umutlandık…
Şanlı tarihinde hiç görülmemiş biçimde askerimizin başına çuval geçirilince “Çuval bunu götürür” dedik…

“Ayakkabı kutusuna” güvendik…
“Kesin gider, bu öyle böyle bir kutu değil” dedik…
Kutuyu yakalayan polis, savcı, yargıç gitti, bu kaldı…

“Bharara” dedik…
“Türk yargısı yapamadı, Amerikan savcı yapar” dedik ki…
Bharara gitti…

“Beyzbol sopası” umut oldu…
Obama resimde elinde beyzbol sopası ile görününce “Sopayı gösterdi ya, bu iş bitmiştir” demiştik… Trump da giderse, üç ABD başkanı göndermiş olacak…

“Fuat Avni'ye” güvendik…
Koştuk…
“Fuat Avni diyor ki gidiciymiş” dedi muharrir…
Gerçekte olmayan adamı yakaladılar…
Bu kaldı…

“Abdullah Gül'e” güvendik arkadaşlar…
Siyasi tarihte en uzun süre “bir şey yapacakmış gibi yapan adam” oldu…
“Bülent Arınç” bile umut oldu, “Her şeyini biliyor götürür” dedik, bir de baktık ki o konuşuyor, Bülent Arınç duygulanmış ağlıyor…

“Danalara” güvendik…
Helal kesim yapılmadan 500 bin ineği-koyunu getirerek, garsondan “helal kürdan” isteyen millete yedirdiler…
Olmadı…

“Dolara” güvendik…
Kuru soğana güvendik, turpa güvendik…

(Dikkat edin; güvendiklerimiz arasında her şey var, CHP yok…) Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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