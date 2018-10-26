USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Bedelli için 8 gün kala uzun kuyruklar oluştu

Bedelli askerlik başvuruları devam ederken, Üsküdar Askerlik Şubesi önünde adaylar uzun kuyruklar oluşturdu, çalışmalar gecede devam etti. Bazı asker adaylarının 8 saate yakın bir süredir şube önünde beklediği öğrenildi.

Yaşam / 26 Ekim 2018 Cuma 00:31
Bedelli için 8 gün kala uzun kuyruklar oluştu

Bedelli askerlik başvuru süresinin bitimine sayılı günler kala, asker adayları Üsküdar Askerlik Şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Adaylar başvuru yapabilmek için gece de şube önünde devam etti. Uzun saatler boyunca sıra bekleyen adaylar çözümü sandalye ve termosla çay getirmede buldu. Sırada bekleyen adaylar, hatıra fotoğrafı çektirirken, başvuruların 24 saat devam edeceği öğrenildi.

“8 saattir sırada bekliyorum”

Şube önünde bekleyen bir asker adayı yaklaşık 8 saattir burada beklediğini belirterek, “Saat dörtte geldim buraya, şu an saat de 00.00’a yaklaşıyor. 7-8 saat falan oldu, yavaş yavaş giriyoruz işte, neye göre içeri alındığı belli değil. Yarım saatte bir yarım metre falan ilerliyoruz ama şu an alınacak ilk 10 kişi içerisindeyim, az kaldı. İnşallah bir saat içerisinde işimi bitirip eve gideceğim” dedi.

“Buradakiler ile güzel bir ortam kurduk”

Bir başka asker adayı ise, uzun süre beklemelerinin ardından şube önünde güzel bir dostluk ortamı oluşturduklarını belirterek, “Ben de 16.30’dan beri buradayım, artık saati saymayı bıraktım. Buradaki arkadaşlar ile güzel bir ortam oluşturduk, herhalde sabaha kadar buradayız. Neye göre aldıklarını bilmiyoruz, ben geldiğimde bir sıra vardı onun arkasına takıldım” diye konuştu.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Askerlik ŞubesiHatıra Fotoğrafı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı