Bedelli için 8 gün kala uzun kuyruklar oluştu

Bedelli askerlik başvuru süresinin bitimine sayılı günler kala, asker adayları Üsküdar Askerlik Şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Adaylar başvuru yapabilmek için gece de şube önünde devam etti. Uzun saatler boyunca sıra bekleyen adaylar çözümü sandalye ve termosla çay getirmede buldu. Sırada bekleyen adaylar, hatıra fotoğrafı çektirirken, başvuruların 24 saat devam edeceği öğrenildi.



“8 saattir sırada bekliyorum”



Şube önünde bekleyen bir asker adayı yaklaşık 8 saattir burada beklediğini belirterek, “Saat dörtte geldim buraya, şu an saat de 00.00’a yaklaşıyor. 7-8 saat falan oldu, yavaş yavaş giriyoruz işte, neye göre içeri alındığı belli değil. Yarım saatte bir yarım metre falan ilerliyoruz ama şu an alınacak ilk 10 kişi içerisindeyim, az kaldı. İnşallah bir saat içerisinde işimi bitirip eve gideceğim” dedi.



“Buradakiler ile güzel bir ortam kurduk”



Bir başka asker adayı ise, uzun süre beklemelerinin ardından şube önünde güzel bir dostluk ortamı oluşturduklarını belirterek, “Ben de 16.30’dan beri buradayım, artık saati saymayı bıraktım. Buradaki arkadaşlar ile güzel bir ortam oluşturduk, herhalde sabaha kadar buradayız. Neye göre aldıklarını bilmiyoruz, ben geldiğimde bir sıra vardı onun arkasına takıldım” diye konuştu.



Kaynak : İHA

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