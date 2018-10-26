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Bahçeli resepsiyona katılmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul'da düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacağı açıklandı.

Siyaset / 26 Ekim 2018 Cuma 16:40
Bahçeli resepsiyona katılmayacak

Her yıl Ankara'da Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun da bu yıl İstanbul'da Yeni Havalimanında yapılması planlandığı açıklanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aldığı sürpriz kararla 29 Ekim'de İstanbul'da yapılacak resepsiyona katılmayacağını açıkladı.

BU YIL 29 EKİM RESEPSİYONU İSTANBUL'DA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devlet erkanı, sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul edecek. Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verdiği resepsiyonun bu yıl ilk kez farklı bir adresi olacak. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek resepsiyon 3. Havalimanının açılışı nedeniyle İstanbul'da yapılacak.

BAHÇELİ'DEN SÜRPRİZ 29 EKİM KARARI

AK Parti ile MHP arasında krize dönüşen ittifak tartışmalarının akabinde, Bahçeli'nin aldığı sürpriz 29 Ekim kararı, ajanslardan son dakika olarak geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan af ve ittifak tartışmalarının ardından İstanbul'da açılacak Üçüncü Havalimanında yapılacak olan 29 Ekim resepsiyonuna katılmama kararı aldı.

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