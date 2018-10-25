Antalya'da kar ve tipi etkili oldu

Seydişehir'de öğle saatlerinde başlayan ve gittikçe etkisini artıran yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Özellikle Seydişehir-Antalya karayolunun 14. kilometresinden Alacabel mevkisine kadar olan kesiminde etkili olan kar yağışı yer yer 25 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, buzlanma ve tipi sebebi ile yüzlerce araç yolda kaldı. Birçok maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yol araç geçişine kapatılırken, kar yağışının devam ettiği yolda karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek kürüme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.



Öte yandan, Bölge Trafik ekipleri ise Marangozlar Kavşağı'ndan itibaren Antalya istikametine araç geçişine izin vermiyor. Yolda çocukları ile birlikte mahsur kalan Miras Keser, Ankara'dan Antalya'ya dönerken bir anda kara yakalandıklarını ve 15 dakika içerisinde yolun tıkandığını söyleyerek, “Arabada çocuklar var ağlıyorlar. Karayollarının aşağıdan geldiğini söylüyorlar. İnşallah açarlar yolu” şeklinde konuştu.















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