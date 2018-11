Yaşlı adama öldüresiye dayak kamerada

Akıllara durgunluk veren olay Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Galip Kara (61) ile babasının arkadaşının oğlu olan H.S. (43) arasında gerginlik yaşandı. Olaydan birkaç gün sonra geçtiğimiz pazar günü ise sokak ortasında darp olayı yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde H.S. isimli şahıs kendine ait otomobilde bir sokağın başında beklerken görülüyor. Ardından Kara'yı gören H.S, elinde özel yaptırılan sopa ile acımasız bir şekilde adamın kafasına vuruyor. Aldığı ilk darbe ile yere düşen Kara kıvranmaya başlarken, hırsını alamayan H.S. ardı ardına vuruyor. H.S'nin, Kara'nın özellikle bacakları ve ellerine vurması dikkatlerden kaçmıyor. Kara'yı dakikalarca döven H.S. daha sonra otomobiline binmek için yöneldiği sırada Kara'nın çevredekilerden yardım istediğini görünce geri dönerek bir daha vurmaya başlıyor. Bir süre daha Kara'yı döven H.S. daha sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşıyor.



'Dayak değil işkence'



H.S.'nin olayda kullandığı demir sopanın ucuna özellikle kaynak yaptırılan keskin çıkıntı nedeniyle Kara'nın vücudunda darbe aldığı yerlerde derin kesikler oluştuğu belirtildi. Olayda yaralanan ve hastanede fotoğrafları çekilen Kara'nın adeta işkence gördüğü gözlendi. Bacak, kol ve ellerinin bazı yerlerinde derin yarıklar oluşan Kara'ya hastanede 20'den fazla dikiş atıldığı belirtildi.



'Şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı'



Olayın ardından Kara'nın şikayeti üzerine H.S. gözaltına alındı. H.S.'nin olayı, Kara'nın babası ile arkadaşlığını istememesinden dolayı gerçekleştiğini söylediği iddia edildi. H.S.'nin, Kara'nın kendisi ve kardeşleri hakkında babalarına bakıp, ilgilenmedikleri yönünde dedikodu çıkardığını söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan H.S., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



'Köy meydanında bana pusu kurmuş'



Demir sopayla sokak ortasında feci şekilde darp edilen Kara, sabah ekmek almak için evden bakkala giderken başına bu olayın geldiğini ifade ederek şunları söyledi:



'Babamla aynı çatı altında yaşıyoruz. Babam yatağa bağlı olduğu için onunla ben ilgileniyorum fakat köyümüzde sevmediğiniz bir kişi babamın evine alıştı. Gelmesini istemediğim için haber yolladım fakat dinlemedi yine geldi. Resmi makamlarla haber yolladım yine geldi. Niye geldiğini sorduğumda babamın evinde kafama bardak attı. Orada bir arbede yaşadık ondan sonra bir buçuk ay tehdit altında yaşadım. Sabah evden ekmek almaya gidiyordum, köy meydanında bana pusu kurmuş. Yolda giderken bir anda yanıma geldi, demir sopayla bana vurmaya başladı.



O anda dengemi kaybettim kendimi kaybetmişim hastanede gözümü açtım. Vücudumun her tarafı kesik, dikişler de sarılı. Tarlada çalıştığım için işlerim de kaldı. Vücudumun her tarafa tutmaz halde ailemin yardımıyla hareket edebiliyorum. Tedavimi de damadımın yanında devam ettiriyorum. Kişiliğini sevmediğim için gelmesini istemedim, köy muhtarıyla da haber yolladım, bu kişi hiçbir şeyi dinlemedi gelmeye devam etti. Savcılığa ve jandarmaya gittim, hastanede darp raporu aldım işlemlerimi yaptırdım. Savcılık tutuklama talep etti fakat hakim serbest bıraktı. Bana bu insanlık dışı muamele yapan kişi sokakta şu an nasıl gezer?' Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.