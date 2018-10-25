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Tuvalet kağıdı ve peçete fiyatları uçtu

Peçete ve tuvalet kağıdı geçen yıla göre yüzde 40’ın üzerinde fiyat artışıyla kağıt ürünleri kategorisinde fiyatı en çok artan ürünler oldu.

Ekonomi / 25 Ekim 2018 Perşembe 14:55
Tuvalet kağıdı ve peçete fiyatları uçtu

BrandZone, bu yılın ilk 9 ayında kağıt ürünleri kategorisinde fiyat araştırması yaptı. Buna göre; 2018 Haziran ve Eylül ayları arasında kağıt ürünleri kategorisinde fiyatı en çok artan ürün yüzde 44'lük fiyat artış oranı ve 5,5 TL'lik ortalama fiyatıyla 200'lü peçetede yaşandı. Yüzde 40'lık artış oranı ve 12,6 TL'lik ortalama fiyatıyla 12'li tuvalet kağıdı ikinci; yüzde 32'lik artış oranı ve 2,9 TL'lik ortalama fiyatıyla 100'lü peçete ve 15,5 TL'lik ortalama fiyatıyla ıslak havlu 3'lü paket üçüncü sırada yer aldı.

Yüzde 28'lik artış oranı ve 22,5 TL'lik ortalama fiyatıyla 24'lü tuvalet kağıdı dördüncü; yüzde 27'lik artış oranı ve 11,5 TL'lik ortalama fiyatıyla 6'lı kağıt havlu beşinci; yüzde 25'lik artış oranı ve 19,5 TL'lik ortalama fiyatıyla 12'li kağıt havlu altıncı; yüzde 23'lük artış oranı ve 29,4 TL'lik ortalama fiyatıyla 32'li tuvalet kağıdı yedinci sırada yer aldı. Kaynak : İHA

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