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Kaşıkçı'nın oğlu ABD'ye gitti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah, Suudi Arabistan'dan ayrılarak ABD'ye gitti. Salah, ABD'de bulunan diğer aile mensuplarının yanına gidecek.

Dünya / 25 Ekim 2018 Perşembe 23:42
Kaşıkçı'nın oğlu ABD'ye gitti

Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın büyük oğlu Salah bin Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'dan ayrılarak ABD'ye gitti.

Amerikan medyasına konuşan Kaşıkçı ailesinin bir üyesi, Amerikan-Suudi çifte vatandaşı olan Salah'ın birkaç ay önce Suudi Arabistan'dan ayrılmasına izin verilmediğini ancak bugün Riyad'dan ayrıldığını doğruladı.

Whitson, "Değişim için iyi haber. Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah ve ailesi Riyad'dan ayrıldılar ve ABD'ye geliyorlar, seyahat yasağı kaldırıldı. Salah'ın, MBS'nin (Muhammed bin Selman) gaddarca ve tuhaf selamlaşmasına maruz kalması çok kötü." paylaşımında bulundu.

Kaşıkçı'nın Virginia eyaletinde yaşayan diğer aile mensuplarının yanına gideceği ifade edildi.

Saray'da ağırlanmıştı
Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Muhammed bin Selman, geçtiğimiz gün Kaşıkçı ailesinin üyelerini kabul etmişti. Görüşmede Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı bizzat bulunmuştu.

Kral Selman Kaşıkçı ailesine taziye dileklerinde bulunmuştu.

Kaşıkçı olayı
Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

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