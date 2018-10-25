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Boğaziçi Film Festivali başlıyor

Yarışma bölümlerinde toplam 400 bin liradan fazla para ödülünün verileceği festivalde 41 ülkeden 90 yönetmenin 88 filmi gösterilecek.

Kültür-Sanat / 25 Ekim 2018 Perşembe 14:12
Boğaziçi Film Festivali başlıyor

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, '6. Boğaziçi Film Festivali' yarın başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış filmi 'Old Man and The Gun' olacak.

Festivalde, ulusal ve uluslararası yarışma, yerli sinemacılara özel sunulan Bosphorus Film Lab desteği ve özel konuklar yer alırken, 41 ülkeden 90 yönetmenin 88 filmi gösterilecek.

Yarışma bölümlerinde toplam 400 bin liradan fazla para ödülünün verileceği festivalde, Bent Hamer, Sergei Loznitsa, Paulo Branco, Leyla Hatemi, Payman Maadi gibi yönetmen ve oyuncular İstanbul'da ağırlanacak.

6. Boğaziçi Film Festivali'nde, aralarında Mert Fırat, Belçim Bilgin, Ömer Faruk Sorak, Zeynep Atakan'ın da olduğu birçok ismin katılacağı etkinlikler de sinemaseverlerin ilgisine sunulacak.

Festival, 3 Kasım'da sona erecek.

Kaynak : AA

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Anadolu AjansıÖmer Faruk SorakTurizm BakanlığıUluslararasıBelçim Bilgin


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