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Yarından itibaren sıcaklık artıyor

Eylül ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerine dönen sıcaklıklar yarından itibaren artacak. Eylül, ekim ve kasım ayının kurak geçmesi bekleniyor.

Yaşam / 09 Eylül 2017 Cumartesi 12:55
Yarından itibaren sıcaklık artıyor

Sonbahar aylarına giriş yapmamıza rağmen hava sıcaklıkları dönem dönem artmaya devam ediyor. Mevsim nomrallerinin üzerinde seyreden sıcaklar yarından itibaren daha da yükselecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 DERECE DAHA ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derecede artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Hava Sıcaklıkları


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