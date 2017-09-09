USD (Alış - Satış) : 3,41 - 3,41 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

Yardım etmek isteyen adamın kemiklerini kırdılar

Bursa’da, sosyal medyadan tanıştığı kadına yardım etmek isteyen adam, kemikleri kırılana kadar darp edildi ve gasba uğradı. Yakalanan kadın ve arkadaşları adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 09 Eylül 2017 Cumartesi 14:11
Yardım etmek isteyen adamın kemiklerini kırdılar
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada ismini D.G. olarak tanıtan bir kadın, E.G.S (39) isimli adamla arkadaşlık kurdu. Asıl adı K.D. (23) olan kadın, F.M. (31) isimli şahıstan alacağı olduğunu E.G.S'ye anlatarak yardım istedi. K.D. ve E.G.S, bir kafede otururken, yanlarına F.M. ve F.E. (26) isimli şahıslar geldi. Hep beraber F.M'ye ait olduğu öğrenilen Altıparmak Mahallesi'nde bulunan eve konuşmak için gittiler. Evin terasında E.G.S'ye demir sopa ile vuran F.E, “Seni öldüreceğim” diye tehditler savurarak, E.G.S'ye ait 2 adet cep telefonu, bin 200 lira nakit para ve cüzdanı gasp etti. K.D. de E.G.S'nin çantasını aldı. 4-5 saat evde rehin tutulan ve demir çubukla dövülen E.G.S'nin iki kolu kırıldı.

Olayın şüphelileri K.D ve F.M, yunus ekipleri tarafından Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Gasp Büro Amirliği görevlilerince yapılan tahkikat sonucu K.D. ve F.M. adliyeye sevk edildi. Olayın diğer şüphelisi F.M.'nin de yakalanmasına çalışılıyor. Kaynak : İHA

Sosyal MedyaRehinCep Telefonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı